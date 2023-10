Gebäude-Durchsuchung in Wien-Währing nach Bombendrohung

Am Donnerstag ist telefonisch eine Bombendrohung gegen ein Gebäude in Wien eingegangen. Dieses befindet sich in der Schopenhauerstraße in Währing.

Einen entsprechenden Online-Bericht der Tageszeitung "Heute" bestätigte die Polizei der APA. Einen Bezug zu den kriegerischen Handlungen in Israel liege aber nicht vor, hieß es seitens der Polizei. Sprengstoff wurde jedoch keiner gefunden.

Wien-Währing: Durchsuchung nach Bombendrohung

Die Exekutive war am Nachmittag dabei, das Gebäude zu durchsuchen. Das Einsatzgebiet wurde zeitweilig gesperrt, nachdem jedoch kein Sprengstoff gefunden wurde, konnte gegen 16.00 Uhr Entwarnung gegeben werden.