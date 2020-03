Gastronomie klagt wegen Coronavirus über Rückgänge

Die Gastronomie in Österreich fürchtet sich vor Umsatzeinbußen wegen des Coronavirus. Der Fachverband hofft auf rasche Hilfsmaßnahmen, die 100 Millionen Euro Unterstützung von der Regierung würden aber nicht reichen.

Coronavirus: Vorerst gelte es, Ruhe zu bewahren

Große Diskotheken müssten wohl schließen. "Spurlos vorübergehen wird es an niemandem", so Pulker. Für die Wirtschaftskammer sei die Lage noch schwierig, weil die Erlässe der Regierung nun mit drei Ministerien interpretiert werden müssen, so Pulker. So sei nicht geklärt, ob ein Lokal mit drei Räumen pro Raum oder in Summe 100 Gäste begrüßen dürfe. Auch ob eine Hochzeit mit 120 Personen nun zulässig ist oder nicht, sei noch zu bestimmen. Vorerst gelte es, Ruhe zu bewahren.

Einige Lokale setzten individuelle Lösungen, um den Betrieb in der aktuellen Situation bestmöglich zu führen: Der Gastro-Unternehmer Mario Plachutta zum Beispiel kündigte an, ab dem morgigen Donnerstag in seinen sechs Gaststätten (dazu zählen das "Plachutta Wollzeile" oder das "Grünspan") die Anzahl der Tische und Sitzplätze zu reduzieren. Damit wolle man "den Gästen genug Abstand und Komfort bieten", wie es in einer Pressemitteilung am Mittwoch hieß. Darüber hinaus werden an den Eingängen der Restaurants Mitarbeiter platziert, die den Gästen die Türen aufhalten und auf Wunsch Desinfektionsmöglichkeiten anbieten.