Gastro will konkretes Datum für Öffnung

Die Wirte hoffen weiter auf Lockerungen noch im März und erwarten dabei auch ein konkretes Datum, idealerweise zur Monatsmitte.

Gastronomie gibt Hoffnung auf Lockerungen noch nicht auf

Er sei "sehr gespannt" auf die Ergebnisse der Beratungen, aber: "So ein unsicheres Gefühl habe ich noch nie gehabt", meinte Pulker. "Ich bin ja kein Realitätsverweigerer." Er räumte ein, dass die Infektionszahlen steigen, führt dies aber auf die vielen Coronatests zurück. So seien die Neuinfektionen zwar wieder über 2.000, die Zahl der Krankenhaus-Aufnahmen und die Auslastung der Intensivstationen aber weiter niedrig. Das Verhältnis sei also ein anderes als im Herbst, weil man mit den vielen Tests auch milde und asymptomatische Infektionen finde.

Bei Lockerungs-Zusage müsse Datum auch halten

Was auf gar keinen Fall gehe, wäre eine Lockerung in Aussicht zu stellen, diese dann aber kurzfristig abzusagen. Also wenn eine Öffnung am 15. März erlaubt würde, müsse das Datum halten. "Aufsperren und Zusperren ist tödlich, da sind die Betriebe erst recht hin", erklärte Pulker. Für den Wareneinkauf bei den Großhändlern und für das Zurückholen der Mitarbeiter aus der Kurzarbeit oder vom AMS brauche man rund zehn Tage, so Pulker.