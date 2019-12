Gastro-Rauchverbot-Bilanz: Rund 99 Prozent der Lokale rauchfrei

Das Wiener Marktamt, das die Einhaltung des seit 1. November 2019 bestehenden Rauchverbots in Wien kontrollierte, hat nun eine erste - recht erfolgreiche - Bilanz gezogen.

Seit dem 1. November wurden 5.205 Gastrobetriebe in Wien vom Marktamt nach dem Nichtraucherschutzgesetz kontrolliert. In nur 83 Fällen wurden Anzeigen wegen Rauchens erhoben, das entspricht einer Quote von 1,6 Prozent der überprüften Lokale, bilanzierte die Magistratsabteilung 59 am Dienstag.