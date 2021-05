Gastro-Öffnung: Ludwig und Ruck im Wiener Kaffeehaus

Am Mittwoch haben Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck dem Cafe Frauenhuber in der Wiener Innenstadt einen Besuch abgestattet.

Öffnungen nach Corona-Lockdown

Die Szenerie erinnerte an die traditionelle Schanigarteneröffnung früherer Jahre, die den offiziellen Startschuss für die Freiluft-Saison gab. Das heutige Ereignis war jedoch durchaus historischer. Nach mehr als sechs Monaten dürfen in der Hauptstadt die Lokale wieder aufsperren. Das Medieninteresse war entsprechend groß.

Ludwig und Ruck zu Gast in Wiener Kaffeehaus

Ludwig und Ruck betonten, dass es eine große Freude sei, wieder ins Kaffeehaus gehen zu können. "Wir sind alle wehr froh, dass wir wieder die vielfältige Gastronomie in unserer Stadt genießen können", sagte der Bürgermeister. Lob gab es für die Wiener Bevölkerung, die die strengen Schutzmaßnahmen eingehalten habe. Dadurch sei der Rückgang bei den belegten Spitalsbetten schneller erfolgt, so Ludwig. "Es ist wirklich ein schöner, ein großer Tag", befand auch Kammerpräsident Ruck.

Wien: Gastro-Beschäftigte müssen durchgehend getestet sein

In Wien müssen Beschäftigte in der Gastronomie durchgehend getestet sein wenn sie arbeiten. Ein einmaliger Selbsttest in der Woche, so wie in der Bundesverordnung festgehalten, reicht nicht. Sollten sie über keinen aktuell gültigen Nachweis eines negativen Tests verfügen, müssen die betreffenden Personen eine FFP2-Maske tragen. Dies gilt nicht nur für Personen mit Kundenkontakt, also etwa Personal im Service, sondern für alle Mitarbeiter.