Gastro-Öffnung: Kurz kündigte "Wirtenpaket" an

Am Freitagnachmittag wird die Veröffentlichung der Vorerdnung für die Gastronomie Klarheit für die Gastro-Öffnung am 15. Mai sorgen. In der Regierungs-Pressekonferenz wurde außerdem ein "Wirtenpaket" angekündigt,.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat die Veröffentlichung der Verordnung Freitag Mittag für "die nächsten Minuten" angekündigt. Einsehbar ist diese dann auf der Homepage des Gesundheitsministeriums, die offizielle Kundmachung erfolgt am kommenden Dienstag.

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wiederholte heute die bereits bekannten Eckpunkte für den Besuch in Restaurants. Ein Meter Abstand, Masken- oder Gesichtsvisier für Kellner, keine Maskenpflicht in der Küche. Reservierungspflicht gibt es keine, es wird aber empfohlen sich anzumelden, um so die Planung der Restaurantbetreiber zu erleichtern.

Kurz kündigte "Wirtenpaket" für Gastronomen an

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte sich bei der heutigen gemeinsamen Pressekonferenz mit Köstinger und Anschober zuversichtlich, dass die Deutschen im Sommer ihren Urlaub in Österreich verbringen können. Gespräche dazu würden laufen. Kurz kündigte ein "Wirtenpaket" mit Steuererleichterungen an, diese würden nächste Woche präsentiert.

Köstinger betonte die schwierige Lage der Nachtgastronomie und der Kongressveranstalter, hier arbeite die Regierung an Lösungen. Einmal mehr wiederholte die Regierung ihre Aufforderung, auch weiterhin konsequent den Herausforderungen durch den Coronavirus zu begegnen.