Gastro-Obmann Pulker: "Gastronomie ist nicht der Superspreader"

Mario Pulker, Gasto-Obmann in der WKÖ, ist der Meinung, dass die Gastronomie nicht der Superspreader ist. Er fordert strengere Regeln für die Para-Gastronomie.

Die Gastronomie sieht in "Vereinshäusern und Veranstaltungshallen" das größte Risiko für die Verbreitung des Coronavirus. Aus der Gastronomie stammen nur etwa vier Prozent der Coronainfektionen, sagte Mario Pulker, Gastro-Obmann in der WKÖ, 60 Prozent aus dem privaten Bereich: "Die Gastronomie ist nicht der Superspreader". Demgegenüber "wird in der Para-Gastronomie weiter hemmungslos konsumiert" ohne Sperrstunden. Dort steckten sich die Menschen an, so Pulker zur APA.