Gastfamilie von infiziertem Pakistan-Reisenden negativ getestet

Die Gastfamilie, bei der jener 25-Jährige in Tirol lebt, der nach einer Reise nach Pakistan am Coronavirus erkrankt war, wurde negativ getestet. Dafür konnte ein infizierter Mitreisender ausgeforscht werden.

Die Gastfamilie jenes 25-Jährigen, der am 8. Juni von einem Aufenthalt in Pakistan zurückgekehrt war und dann am vergangenen Freitag in Tirol positiv auf das Coronavirus getestet worden war, ist nun negativ getestet worden.