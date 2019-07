Gassi gehen mit den Komodo-Drachen im Wiener Haus des Meeres

Die Komodo-Drache gehen im Wiener Haus des Meeres gerne einmal spazieren - natürlich mit Begleitung. Grund dafür ist unter anderem ein Trainig für den bevorstehenden Umzug.

Im Haus des Meeres in Wien gehen Komodo-Drachen an der Leine - und das aus einem guten Grund. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren die Mitarbeiter schon jetzt für den Umzug ins neue Gehege. Somit müssen die Warane nicht in Transportkisten gesperrt werden. In die neue Komodo-Anlage im Zubau im 9. Stock können die Tiere somit zu Fuß gehen, wie es in einer Aussendung am Mittwoch hieß.