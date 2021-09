Gaspreise: So sieht die Prognose des Experten aus

Der Enerieexperte Christian Egenhofer geht von einer Beruhigung mit Blick auf die Gaspreise aus - die Frage sei nur zu welchem Zeitpunkt, eine dahingehende Einschätzung sei schwer. Eine Prognose zu einem etwaigen Preis-Minus wagt er trotzdem.

Fachmann ortet "globalen Gasmarkt"

"Es wird sich schon beruhigen, allerdings ist es nicht ganz klar, wie schnell das sein wird", sagte der Energiefachmann des europäische Think Tank "Centre for European Policy Studies (CEPS)" im heutigen Ö1-Mittagsjournal. "Was passiert ist, ist dass wir einen globalen Gasmarkt bekommen haben, durch das Flüssiggas", meinte er. Das sei ein neuer Effekt.