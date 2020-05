Gasleitung angebohrt: Haus in Wien-Hernals evakuiert

Dienstagvormittag hat eine Elektrikerfirma bei Bauarbeiten versehentlich die Gasleitung eines Hauses in Wien-Hernals angebohrt. Da die Gasausströmung erst spät bemerkt wurde, war die Konzentration schließlich bereits "relativ hoch".

Das Malheur passierte bei Umbauten des Gebäudes in der Dornbacher Straße. Die Arbeiter bemerkten den Vorfall zunächst nicht, "weil das Gas in eine Zwischendecke strömte", wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete, und es daher zunächst nicht gerochen wurde. Als man schließlich doch Alarm schlug, war die Gaskonzentration schon "relativ hoch". "Aus Sicherheitsgründen wurden die Bewohner evakuiert", so die Sprecherin der Wiener Netze.