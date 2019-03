Die Explosion beschädigte die umliegenden Fahrzeuge in Wien-Meidling.

Gasexplosion in Wien-Meidling: Alarmstufe 2 ausgerufen

Eine Gasexplosion riss die Bewohner eines Mehrparteienwohnhauses in der Ratschkygasse in Wien-Meidling in der Nacht auf Sonntag aus ihren Betten. Die Feuerwehr rief Alarmstufe 2 aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Hausbewohner gerade aus dem Gebäude. Fensterstöcke wurden durch die Wucht der Explosion aus der Fassade gerissen und teilweise bis auf die gegenüberliegende Straßenseite bzw. quer über den Hof bis zur Grundstücksgrenze geschleudert. Dadurch wurden geparkte Fahrzeuge und Fensterscheiben anderer Gebäude beschädigt.

Von den Feuerwehrleuten wurde umgehend die Gaszuleitung des Gebäudes geschlossen und eine Erkundung zur Lagefeststellung durchgeführt. Mit Messgeräten wurden Wohnungen kontrolliert. Zeitgleich wurde der Strom in der betroffenen Wohnung abgeschaltet und durch die Feuerwehrleute überprüft.