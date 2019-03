Gardemusik empfing erstmals Opernball-Gäste

Die Gäste wurden heuer von einer Truppe der Gardemusik des Bundesheeres in Empfang genommen. Gespielt wurden Märsche aus der Zeit der Eröffnung der Wiener Staatsoper vor 150 Jahren.

Pünktlich um 19.30 Uhr ist am Donnerstag für den Opernball der Ring gesperrt worden. Am Roten Teppich fanden die letzten Reinigungsarbeiten für die ankommenden Gäste statt, die von einer Truppe der Gardemusik des Bundesheeres mit Regimentsmärschen aus dem Jahr 1869 musikalisch in Empfang genommen wurden. Auf dem Programm standen Märsche aus der Zeit der Eröffnung der Staatsoper vor 150 Jahren.