Ganz Wien ist inhaftiert

Gastkommentar von Johannes Huber. Es gibt keinen Grund, Bundesgärten geschlossen zu halten. Außer einen parteipolitischen im Hinblick auf die kommende Gemeinderatswahl.

Die Coronakrise ist für niemanden leicht. Die 1,9 Millionen Frauen, Männer und Kinder, die in Wien leben, werden jedoch schikaniert. Vom Virus selbst sind sie bisher weitestgehend verschont geblieben. Die Freiheitsbeschränkungen, denen sie unterworfen sind, ähneln aber denen, die vorübergehend in Tirol existierten, wo es gemessen an der Bevölkerung vier Mal mehr Infizierte gibt bzw. gegeben hat. Erholung im Grünen oder einfach nur außerhalb der eigenen vier Wände ist nur sehr, sehr eingeschränkt möglich. Gerade bei den frühlingshaften, ja fast schon sommerlichen Verhältnissen draußen ist das eine echte Qual.