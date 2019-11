Ganslessen: Die Schattenseiten des Martini-Genusses

Martinigänse sind derzeit recht beliebt am Teller. Dabei ist es aber keine leichte Mahlzeit. Hinzu kommt, dass die Chance, eine gequälte Gans zu essen, sehr hoch ist.

Martinigänse fallen mit 343 Kilokalorien pro 100 Gramm nicht gerade unter die Kategorie "light". Und so landen sie rund um den 11. November nicht nur auf unseren Tellern, sondern gemeinsam mit Rotkraut und Erdäpfelknödeln auf unseren Rippen. Rund 1.300 Kalorien kommen pro Portion zusammen - spätestens am nächsten Tag wäre man den fetten Vogel gerne wieder los.

1.300 Kalorien-Portion: So wird man sie wieder los

Chance, gequälte Gänse zu essen, ist hoch

Nach wie vor kommen drei Viertel der konsumierten Gänse aus dem Ausland. Sowohl in Polen als auch in Ungarn, aber auch in anderen europäischen Ländern, sind laut Vier Pfoten die tierquälerischen Praktiken Stopfmast und Lebendrupf noch erlaubt. Die Chance, gequälte Gänse zu essen, vor allem, wenn sie sehr billig sind, sei groß.

Konsumenten sollten sich nach der Herkunft der Vögel erkundigen

Der Brauchtum hinter Martinigänsen

Der Brauch knüpft an die heidnischen Schlachtfeste der Erntezeit an und wurde vom Christentum übernommen. Neben der bekannten Martinigans gehören Martinsfeuer, Martinsgestampfe gegen böse Geister und der Martinstrunk vom neuen Wein zum Brauchtum, was besonders in Salzburg, Tirol, Ober- und Niederösterreich noch praktiziert wird.