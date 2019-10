Game City: Wiens Fortnite-Turnier lockt mit Sachpreisen

Am Freitag startet im Wiener Rathaus die Game City und lockt auch heuer wieder mit einem Fortnite-Turnier. Wer auf einen Millionengewinn hofft, muss jedoch enttäuscht werden. Vergeben werden nur Sachpreise.

Die Kritik an dem Spiel kennt der E-Sport-Funktionär auch - und will sie nicht einfach vom Tisch wischen, wie er beteuerte: "Ich verstehe natürlich die Sorgen und die Einwände der Leute. Man muss aber bedenken, dass gerade Kinder und Jugendliche zwischen spielen und echter Welt sehr gut unterscheiden können. Wenn man spielt, bewegt man sich in einer Art magischen Kreis, wenn man nicht spielt, verlässt man diesen Kreis und ist in der Realität."

Genervten Eltern empfiehlt er, das Spiel selbst einmal auszuprobieren. Und wenn der Nachwuchs zu viel Zeit am Computer oder an der Konsole verbringt, dann hat er ebenfalls einen Rat parat, wie man hier zu Pausen verleitet - nämlich indem man die Vorgehensweise der Profis erläutert: "Wenn man besser werden möchte, muss man trainieren, aber nicht mehr als zwei bis drei Stunden an einem Stück." Denn dann sei ein gewisser Ausgleich nötig, also am besten körperliche Betätigung und gesunde Ernährung. Nur so könne man seine Fähigkeiten verbessern: "Da kann man dann in der obersten Liga mitspielen."