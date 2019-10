GAME CITY präsentiert neueste Spiele-Highlights im Wiener Rathaus

Gaming-Fans aufgepasst: Ab 18. Oktober steigt im Wiener Rathaus wieder Österreichs größte Videospiel-Messe. Unter dem Motto "Verbindet!" erwarten Besucher bei freiem Eintritt die neuesten Games und Hardware-Highlights.

Am Freitag, den 18. Oktober ist es wieder so weit: Die GAME CITY, Österreichs größte Videospiel-Messe, öffnet unter dem Motto "Verbindet!" das 13. Mal in Folge die Tore und macht das Wiener Rathaus und den Rathausplatz bis zum 20. Oktober erneut zum Dreh- und Angelpunkt für Österreichs Gaming-Fans.