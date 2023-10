"Game City" in Wiener Rathaus eröffnet

Am Freitag ist die 14. Ausgabe der "Game City" im Wiener Rathaus eröffnet worden. Es ist die erste Ausgabe nach der jahrelangen Corona-Pause.

Im Wiener Rathaus bzw. am Rathausplatz können Besucherinnen und Besucher neue Spiele testen oder an Wettbewerben bzw. E-Sport-Challenges sowie Gewinnspielen teilnehmen. Konsolen, Computer oder Monitore können ebenfalls begutachtet werden. Wer daheim seine Ausstattung erweitern möchte, kann neueste Hardware auch direkt an Ort und Stelle kaufen.