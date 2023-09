Action und Spaß bei der GAME CITY 2023 im Wiener Rathaus

Auf Österreichs größter Videospielmesse in Wien heißt es von 13. bis 15. Oktober zum 14. Mal wieder Spiel, Spaß und Spannung.

Die GAME CITY 2023 verwandelt das Wiener Rathaus und den Rathausplatz nach drei Jahren Pause wieder in ein buntes Spiele-Paradies für Groß und Klein. Mit der weltweit bekannten Branchengröße Nintendo und weiteren Studios wird die Faszination von Videospielen innerhalb eines spannenden Rahmenprogramms im Herzen Wiens gemeinsam gefeiert.

(c) Andreas Tischler ©Andreas Tischler

Spannendes Rahmenprogramm bei der GAME CITY 2023 im Wiener Rathaus

Neben jeder Menge neuer Spieletrends regen spannende Vorträge, lehrreiche Workshops sowie Beratung zum richtigen pädagogischen Umgang mit Spielen zum Austausch auf Augenhöhe zwischen Besucher_innen und Expert_innen an. Gaming-Begeisterte allen Alters kommen hier aus aller Welt zusammen, um die friedliche Atmosphäre zu genießen und drei Tage lang komplett in die aufregende Welt der Videospiele einzutauchen. Bunt wird es auf der Cosplay-Parade am Samstag, wo sich die Lieblinge aus Games und Anime in Real-Life präsentieren. Der Eintritt in die GAME CITY 2023 ist wie gewohnt an allen Veranstaltungstagen kostenlos. Die offizielle App „dabei!“ in Partnerschaft mit dem Stadtsender W24 versorgt alle Besucher_innen während der Veranstaltung mit exklusiven Inhalten, Live-Berichterstattung vor Ort sowie Informationen zu Programm und Aussteller_innen. Die App ist für Android und iOS erhältlich.

(c) David Pan ©David Pan

Erstmals: Jetzt als GAME CITY 2023 Bürgermeister_in bewerben

Für alle, die mehr als nur Besucher_in sein wollen, gibt es dieses Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, sich zum/zur GAME CITY 2023 Bürgermeister_in krönen zu lassen. Auf den oder die Bürgermeister_in wartet nicht nur der Zugang zur Fast-Lane sowie zum Pre-Opening inklusive Fototermin vor Ort inklusive Goodie Bag, sondern auch der Gewinn einer Nintendo Switch - OLED Modell Mario-Edition (rot) und einer GAME CITY 2023 Schärpe.

So kann man sich dafür bewerben: Im Zeitraum von Montag, 18. September bis Sonntag, 24. September 2023, können alle Interessierten ihre Bewerbung als GAME CITY Bürgermeister_in bei Benutzung des GameCity2023 Filters auf den Social Media-Kanälen Facebook, Instagram und TikTok per Mail an organisation@game-city.at einreichen. Nach Auswahl der Top 5 Einreichungen durch eine Jury wird die GAME CITY Discord-Community das überzeugendste Video und somit den oder die glückliche Gewinner_in im Zeitraum von 26. September bis 1. Oktober 2023 auswählen.

Programm bei der GAME CITY 2023 in Wien

Cosplay-Parade am Samstag

Am Samstag, 14. Oktober um 14:00 Uhr, steht die gemeinsam mit Vienna COMIX organisierte Cosplay Parade auf dem Programm. Das Fan-Highlight darf auch dieses Jahr nicht auf der GAME CITY fehlen - hier werden Lieblingscharaktere aus Games und Anime mit detailreichen, bunten Kostümen zum Leben erweckt.

Fachtagung FROG – Future and Reality of Gaming

Die Fachtagung FROG eröffnet den Diskurs rund um Themen der Gaming-Welt und schafft so eine Verbindung zwischen Pädagogik, Forschung und Technik. Teilnehmer_innen dürfen sich auf Vorträge und Diskussionen unter dem diesjährigen Thema „Money & Games“ freuen, die tiefe Einblicke in die gesellschaftliche und wissenschaftliche Bedeutung von Games und Gamification bieten. Die international renommierte Fachtagung FROG bringt Expert_innen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen und findet von Freitag bis Sonntag statt. Die Teilnahme an den Programmpunkten ist kostenlos möglich. Weiterführende Informationen und Registrierung unter frogvienna.at.

Die WIENXTRA-Kinderzone

Alle Spielbegeisterten ab 4 Jahren und ihre Begleitpersonen sind herzlich in die WIENXTRA-Kinderzone eingeladen. Hier stehen das Ausprobieren und das gemeinsame Spielen von Kindern und Erwachsenen im Mittelpunkt – egal ob auf der Konsole, PC, Handheld oder mit einem Gesellschaftsspiel der Spielebox.

eSport auf der GAME CITY 2023

Der eSport Verband Österreich (ESVÖ) liefert gemeinsam mit seinen Mitgliedern Einblicke in die Welt des kompetitiven Gamings. Auf zahlreichen Stationen können aktuelle eSport-Titel ausprobiert werden. Die zertifizierten Schiedsrichter_innen des Verbands werden an allen drei Eventtagen mehrere Challenges und Mitmach-Turniere ausrufen, um eSport für die Besucher_innen greifbar zu machen. Als jährlich fixer Bestandteil punktet die GAME CITY erneut mit A1 Telekom Austria als starken Partner an seiner Seite und bietet Besucher_innen eine riesige Gaming Hall, in der eSport-Begeisterte voll auf ihre Kosten kommen. Nähere Infos zur A1 Gaming-Halle folgen in Kürze.

Gamer Health Area by GEDS

Die Gesundheitsplattform GEDS, ein Pilotprojekt der Stiftung „Motion For Kids“, setzt dieses Jahr auf der GAME CITY auf Aufklärung bezüglich der Gesundheit von Gamer_innen. Denn gesundheitliche Probleme wie Rückenschmerzen, Augen- und Schlafprobleme sowie schlechte Ernährungsgewohnheiten sind keine Seltenheit in der Branche. Deshalb entsteht erstmals in Kooperation mit der Merkur Versicherung die Gamer Health Area by GEDS mit dem Angebot kognitiver Trainings, Bewegungsübungen oder einem Ernährungsquiz für alle Besucher_innen. In einer personalisierten Erlebniswelt werden alle Bereiche der Gamer_innen-Gesundheit mithilfe von Expert_innen und Coaches interaktiv veranschaulicht und beleuchtet. So soll den Teilnehmer_innen das Know-how mitgegeben werden, um einen nachhaltigen und gesunden Gaming-Lifestyle auch für den Alltag zu entwickeln.

Zu diesem wichtigen Thema gibt es auch das Angebot der Beratungszone der WIENXTRA Jugendinfo in Kooperation mit dem Institut für Suchtprävention, der Drogenberatung Kolping und Safer Internet mit Infomaterial, Austauschmöglichkeiten und anonymer, vertraulicher Beratung rund um die eigene Gesundheit und Suchtprävention.

Für eine gute Sache: Cosplay Entertainment Austria Charity-Aktion

Spaß haben und gleichzeitig Gutes tun: Der Verein Cosplay Entertainment Austria ist mit einem Stand mit zahlreichen Filmrequisiten auf der GAME CITY 2023 vertreten. Hier können sich Kinder und natürlich auch Erwachsene mit verschiedensten Helmen, Masken oder sonstigen Accessoires verkleiden und sich wie ein echter Superheld oder eine echte Superheldin fühlen. Im Zuge dessen sammelt der Verein freiwillige Spenden, die schwerkranken Kindern österreichweit zugutekommen.

Ein Fixpunkt für Branchen-Top-Player

Auch dieses Jahr dürfen hochkarätige Herstellerfirmen und Publisher sowie ihre Neuheiten natürlich nicht fehlen. Neben Nintendo als Branchengröße hebt die GAME CITY 2023 auch weitere Studios und Unternehmen hervor, die die Möglichkeit haben, ihre Highlights fulminant zu präsentieren. Detaillierte Infos zu weiteren Programmpunkten und unter anderem den folgenden Ausstellern werden in Kürze angekündigt:

A1

FM4 Indie Area mit mehr als 15 Indie-Studios

HP Omen

Media Markt

Medion – ERAZER

Nintendo

PROWORX

Samsung

SkiChallenge

und viele mehr

Alle Infos rund um das größte Gaming-Event des Jahres erhalten Sie auch online unter game-city.at.

Die GAME CITY 2023 in Wien auf einen Blick

Datum: 13. bis 15. Oktober 2023

13. bis 15. Oktober 2023 Öffnungszeiten: Fr 15:00 – 21:00 Uhr, Sa und So 10:00 – 19:00 Uhr

Fr 15:00 – 21:00 Uhr, Sa und So 10:00 – 19:00 Uhr Ort: Rathaus Wien, 1010 Wien, Eingang über den Rathausplatz

Rathaus Wien, 1010 Wien, Eingang über den Rathausplatz Teilnahme: Der Eintritt zur GAME CITY ist kostenfrei

Der Eintritt zur GAME CITY ist kostenfrei