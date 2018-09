Game City am Wiener Rathausplatz mit Fortnite-Turnier

Von 19. bis 21. Oktober findet die Game City auf dem Wiener Rathausplatz statt. Heuer soll erstmal auch das "Fortnite Battle Royale" gespielt werden.

Großes Fortnite-Turnier am Wiener Rathausplatz

Der eSport Verband Österreich (ESVÖ) kündigte bereits vor ein paar Tagen gemeinsam mit der Game City an, am Wiener Rathausplatz das erste große Fortnite-Turnier im deutschsprachigen Raum durchzuführen. Über 100 Gaming Stationen werden an den drei Veranstaltungstagen zur Verfügung stehen. Jung und alt können so an dem offline Turnier teilnehmen – mitten am Wiener Rathausplatz. 30 Schiedsrichter werden vor Ort für einen fairen Ablauf sorgen.