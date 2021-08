Gästemangel in Wiener Bädern - Corona-Testvorschriften wirken sich aus

Die Wiener Bäder sind einem aktuellen Lokalaugenschein zufolge alles andere als überfüllt. Daran dürften unter anderem die Corona-Beschränkungen schuld sein, die in der Bundeshauptstadt gelten.

Der TV-Sender ATV hat die Situation in Gänsehäufel und Co. jüngst unter die Lupe genommen - und festgestellt, dass es den Wiener Freibädern zwar nicht an Personal, jedoch an Gästen zu mangeln scheint. Für den heurigen Juli seien nicht einmal halb so viele Badegäste wie sonst verzeichnet worden (verglichen mit 2019).

Gästemangel in Wiener Freibädern - wegen Corona-Testpflicht für Kinder

Eltern können oder wollen nicht ständig Kinder testen lassen

Am Wetter scheint dies nicht zu liegen, eher sieht man die Gründe dafür in der Beschränkung der Besucherzahlen wegen Corona, aber auch an der 3G-Regel.

Vor allem in Wien seien die Bäder alles andere als überfüllt, weil Kinder zwischen 6 und 12 Jahren, die ja noch nicht geimpft werden können, für jeden Badbesuch nach geltender Auflage getestet werden müssten. Dass viele Eltern ihre Kinder jedoch nicht ständig testen können oder möchten, um ins Schwimmbad zu kommen, schlüge sich in vergleichsweise wenig besuchten Bädern nieder, so ATV.