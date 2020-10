Gäste-Registrierung in Wiener Lokalen wird digital

Um den Wirten die Umsetzung der Gastro-Registrierungspflicht zu erleichtern, wurde ein digitales System entwickelt, das via Smartphone und QR-Code funktioniert.

Wien bietet digitales Gastro-Registrierungssystem an

In Wien müssen Lokale ihre Gäste inzwischen dazu auffordern, ihre Daten kundzutun. Damit soll die raschere Kontakt-Nachverfolgung bei Coronavirus-Infektionsfällen erleichtert werden. Die digitale Variante funktioniert via Smartphone und QR-Code. Entwickelt wurde das System im Auftrag der Kammer von Wien-Ticket.

Vollbetrieb im November geplant

Der Stadtchef warnte davor, die Lokale auch in Wien dazu zu verpflichten, um 22.00 Uhr zu schließen. Dies würde der Gastronomie den "Todesstoß" versetzen, befand er. Erstaunt zeigte er sich auch über die Handhabung der Regelung in den westlichen Bundesländern. Während die Wirtshäuser dort früh schließen müssten, dürften in einigen Ländern (Salzburg und Vorarlberg, Anm.) die Gäste in den Fünf-Sterne-Hotels bis weit nach Mitternacht an der Bar sitzen, bekrittelte Ludwig.