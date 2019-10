Gabelstapler falsch geparkt: 27-Jähriger zog Messer in Wien-Liesing

Bei einem Streit unter Arbeitern zog gestern Vormittag ein 27-Jähriger in Wien-Liesing ein Messer und ging auf einen 41-Jährigen los. Seine Kollegen konnten den Mann aufhalten und der Polizei übergeben.

Im Bereich des Großmarktes auf der Laxenburger Straße in Wien-Liesing kam es am Mittwoch zu einem Streit zwischen mehreren Mitarbeitern zweier benachbarter Firmen. Dabei ging es darum, dass die Mitarbeiter des den Gabelstapler des Öfteren falsch abgestellt hatten und die Firmentür damit beschädigten.

27-Jähriger zog ein Messer

Bei dem Vorfall wurden insgesamt vier Personen verletzt. Der 41-Jährige wurde über dem linken Auge und an der Lippe leicht verletzt. Der 27-Jährige erlitt bei dem Vorfall Verletzungen am rechten Ellbogen und am linken Knie. Die Beamten konnten ein ca. 30 cm langes Küchenmesser sicherstellen. Der 27-jährige Türke wurde vorläufig festgenommen.