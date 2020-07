Future Food Sommerparty lockt mit Speisen aus Insekten

Schnecken, Heuschrecken & Co: Am Samstag laden ZIRP Insects, Livin farms und die Wiener Schnecken Manufaktur Gugumuck zur Future Food Sommerparty, bei der sich alles um die Zukunft unserer Ernährung dreht.

Future Food Sommerparty mit ausgefallenen Speisen und Workshops

ZIRP hat in den vergangenen Jahren den Weg für Insekten als Lebensmittel in Österreich geebnet und den Markt nachhaltig aufgebaut. Gemeinsam mit dem Spitzenkoch Peter Petzl und einem ausgewählten Produzenten- und Lieferantennetzwerk entwickeln sie dabei hochwertige und köstliche Produkte-mit dem Ziel, Insekten in unterschiedlichen, gesunden und schmackhaften Formen im alltäglichen Speiseplan zu integrieren. Am 1. August warten unterschiedliche, frisch zubereitete Kreationen auf die Besucher, wie köstlich knusprige Falafel, Tempura Heuschrecken oder Happy Bowl mit Wiener Wurm.