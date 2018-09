FUTURE BALL 2018 in Wien vereint Ideen der Zukunft

Ende September findet ein ganz besonderer Ball in Wien statt, der FUTURE BALL. Dieser bringt Menschen aus Bereichen wie Wirtschaft, Technologie, Mode und Kunst zusammen und versucht diese Welten zu vereinen.

Am 29. September findet der FUTURE BALL in Wien statt. Dieses Event bringt Visionäre, Startup-Gründer und Kreative aus Wirtschaft, Technologie, Mode und Kunst zusammen. Das Motto lautet: “Die beste Art und Weise die Zukunft vorherzusagen ist sie zu gestalten”. All diese Themengebiete können miteinander agieren und sich einander bereichern.