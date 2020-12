Future Art Lab: Musikuni Wien verfügt über neues Gebäude

Künftig kann auch im Future Art Lab musiziert werden. Dabei handelt es sich um ein neues Gebäude der Musikuni Wien.

Die Musikuniversität Wien verfügt über ein neues Gebäude auf ihrem Campus am Anton-von-Webern-Platz in Wien-Landstraße. Das Future Art Lab bietet auf 3.400 Quadratmetern Platz für drei Institute und beherbergt ein "Klangtheater", ein Arthouse-Kino für die Filmakademie, einen Aufnahmesaal und einen Konzertsaal mit 100 Plätzen, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.