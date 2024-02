Futter bereits knapp: Wiener Zoo hilft Kollegen in Kiew mit Hilfslieferung

Der Wiener Tiergarten Schönbrunn und der Alpenzoo Innsbruck haben sich einer Initiative der Zoologischen Gärten Berlin angeschlossen, um dem Zoo in Kiew mit Futter zu unterstützen.

Zwei Lastwagen brachten Donnerstagabend mehr als 25 Tonnen Trockenfutter für diverse Tierarten wie Giraffen, Elefanten, Nashörner und Vögel sowie ein mobiles Röntgengerät in die Ukraine. Das Futter im Zoo Kiew wurde knapp, die Versorgung der Tiere langfristig nicht gesichert.

Tonnenschwere Futter-Hilfslieferung aus Wien für den Zoo in Kiew

"Hier zu helfen, war uns ein großes Anliegen. Innerhalb der Zoogemeinschaft versuchen wir, uns zu unterstützen, wo immer es geht", so Stephan Hering-Hagenbeck, Direktor des Tiergarten Schönbrunn. "Wir danken dem Team in Berlin für die Koordination und unseren Spenderinnen und Spendern für ihre großzügige Beteiligung an dieser Aktion", ergänzt André Stadler, Direktor des Alpenzoo Innsbruck.