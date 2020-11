Fußgängerin in Wien-Währing wollte bei grüner Ampel Straße überqueren: Von Auto erfasst

In Wien-Währing kam es Sonntagabend zu einem Unfall. Eine Fußgängerin wurde von einem PKW erfasst, als sie bei grüner Ampel die Fahrbahn überqueren wollte.

Zu dem Unfall kam es gegen 19.25 Uhr in der Peter-Jordan-Straße. Ein 36-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf dem Linnèplatz Richtung Hartäckerstraße. Er wollte an der Kreuzung mit der Peter-Jordan-Straße bei grüner Ampel nach links einbiegen, als zeitgleich auch eine 28-jährige Fußgängerin bei Grünlicht die Fahrbahn überqueren wollte. Folglich kam es zum Zusammenstoß. Die verletzte Frau wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und konnte in häusliche Pflege entlassen werden.