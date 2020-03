Fußgängerin geriet in Wien-Penzing unter Lkw: Schwer verletzt

Am Montag wurde eine Fußgängerin in Wien-Penzing beim Überqueren eines Schutzweges von einem abbiegenden Lkw erfasst.

Ein 27-Jähriger bog am 9. März gegen 08.00 Uhr mit seinem Lkw von der Hadikgasse kommend rechts in die Zehetnergasse in Wien-Penzing ein. Dabei erfasste er eine Fußgängerin, die sich gerade auf dem dortigen Schutzweg befand.