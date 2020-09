Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Wien-Floridsdorf verletzt

In Wien-Floridsdorf wurde am Samstag eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung Frauenstiftgasse/Baumergasse. Ein 74-jähriger Mann fuhr mit seinem PKW die Frauenstiftgasse in Richtung Brünner Straße entlang und wollte an der Kreuzung nach links einbiegen. Laut seinen Angaben musste er verkehrsbedingt anhalten. Anschließend wollte eine 56-jährige Fußgängerin die Fahrbahn überqueren, wobei es zur Kollision kam. Die Frau stürzte und wurde verletzt. Sie wurde von der Wiener Berufsrettung vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.