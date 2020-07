Fußgängerin bei Unfall in Wien-Währing lebensgefährlich verletzt

In Wien-Währing kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Gegen 16.45 Uhr kam es in der Gersthofer Straße zu dem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Die 96-jährige Frau dürfte im Bereich einer Haltestelle auf die Fahrbahn getreten und dabei vom Auto eines 50-Jährigen erfasst und zu Boden gestoßen worden sein. Sie wurde von der Berufsrettung Wien und einem Notarzt noch an der Unfallstelle notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sie zog sich unter anderem massive Kopfverletzungen zu.