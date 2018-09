Fußgänger ging in Wien-Döbling bei Rot über Straße: Biker nach Notbremsung schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag musste ein Biker auf der Döblinger Hauptstraße abrupt abbremsen, da ein Mann bei Rot die Straße überquerte. Der Motorradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt.

Ein 55-Jähriger fuhr am 20. September gegen 17.45 Uhr mit seinem Motorrad entlang der Döblinger Hauptstraße und wollte die Kreuzung mit der Glatzgasse in Richtung Billrothstraße überqueren. Laut Angaben des 55-Jährigen musste er sein Motorrad aufgrund eines Fußgängers, der bei Rotlicht über die Fahrbahn gegangen sein soll, stark abbremsen. Dabei kam er ins Schleudern und in weiterer Folge zu Sturz.