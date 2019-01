Fußgänger gegen Straßenbahn geschleudert: Schwerer Unfall in Wien-Brigittenau

Gestern kam es in der Dresdner Straße Kreuzung Innstraße in Wien-Brigittenau zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein älterer Mann gegen eine Straßenbahn geschleudert und schwer verletzt wurde.

Am 22. Jänner 2019 wollte ein 69-Jähriger laut Zeugenaussagen gegen 09:15 Uhr die viel befahrene Kreuzung in Richtung Verkehrsinsel der Haltestelle “Innstraße” in Wien-Brigittenau überqueren. Er wollte noch die Straßenbahn erwischen. Plötzlich wurde er vom Pkw eines 21-Jährigen, der bei Grünlicht die Kreuzung übersetzen wollte, erfasst.