Fußball-Fans: Achtung vor Herzinfarkt-Drama bei EURO

Die Fußball-EM hat mit dem Vorfall bezüglich Christian Eriksen bereits fast ein Drama erlebt. Abgesehen davon sollten Fans vor dem Bildschirm wissen: Auf emotionale Teilhabe kann bei ihnen unter anderem ein Herzinfarkt folgen.

Deutsche Wissenschafter haben die Daten über das Infarktrisiko während der Fußball-WM 2014 ausgewertet. Demnach stiegen in Deutschland die diesbezüglichen Spitalseinweisungen um 3,7 Prozent.

Die Studie von Wissenschaftern des Zentrums für Kardiologie der Universitätsklinik Mainz und von Sportmedizinern der Universitätsklinik Heidelberg ist vor kurzem in "Scientific Reports" erschienen. Analysiert wurde die Häufigkeit von Krankenhausaufnahmen wegen Herzinfarkten in vier Zeiträumen in ganz Deutschland, um entsprechende Vergleichsdaten zu haben.

Fußball-WM: Tag des Deutschland-Triumphs

Das Ergebnis laut dem deutschen Ärzteblatt: "In Deutschland gab es während der etwa vierwöchigen WM (2014; Anm.) von Mitte Juni bis Mitte Juli 18.479 solche Einweisungen - 3,7 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2015 und 2,1 Prozent mehr als in dem Zeitraum des Jahres 2013. Im Monat nach der WM waren es 5,4 Prozent weniger Einweisungen."

Die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Todesfällen war über den Zeitraum der Weltmeisterschaft von 2014 zwar nicht größer, doch am Tag des Finales - Deutschland gewann schließlich gegen Argentinien mit 1:0 in der Verlängerung - war die Sterblichkeit bei Herzinfarktpatienten am höchsten.

Fußball-WM 2002

Die neue Studie reiht sich ziemlich nahtlos in ältere derartige Untersuchungen ein. Im Jahr 2002 waren von Schweizer Kardiologen während der Fußball-WM um 60 Prozent mehr Todesfälle infolge von akuten Herzproblemen als sonst registriert worden. Im Dezember 2002 publizierten Wissenschafter im "British Medical Journal" eine Studie, wonach am Tag des Spiels England gegen Argentinien während der Weltmeisterschaft des Jahres 1998 (Achtelfinale) in Großbritannien um 25 Prozent mehr Menschen mit Herzinfarkten ins Spital kamen.

Blick auf Fußball-Weltmeisterschaft 2006

Anfang 2008 veröffentlichten Mediziner des Universitätsklinikums München-Großhadern im "New England Journal of Medicine" (Bd. 358, S. 475) eine Studie, wonach bei der WM 2006 das Risiko für Männer für einen tödlichen Herzinfarkt vor dem TV-Schirm auf das 3,26-Fache, bei Frauen immerhin auch noch auf das 1,82-Fache stieg. Die meisten Notfälle ereigneten sich in den ersten zwei Stunden nach dem Beginn des Spiels, berichteten die Mediziner.

Situation im Hinblick auf Österreichs EM-Niederlage 2008

Österreichs Fußballfans zeigten sich 2008 während der Europameisterschaft in Wien allerdings ziemlich Infarkt-resistent. Als am 16. Juni jenen Jahres die österreichische Mannschaft im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Deutschland ein 0:1 kassierte und damit den Aufstieg ins Viertelfinale verpasste, wurden in Wiener Kliniken eher weniger als mehr Patienten mit akutem Herzinfarkt behandelt.