Fußball-Bundesliga in der Corona-Krise: Alle Fakten

Die Corona-Krise hat auch den Fußball fest im Griff. Hier finden Sie alle Fakten zur Bundesliga auf einen Blick.

Corona-Krise: Alle Infos zur Fußball-Bundesliga im Überblick

Bundesliga-Fortsetzung

Wirtschaftliche Folgen

Vorgaben des Gesundheitsministeriums

Dabei handelt es sich um die größte Hürde auf dem Weg zum Comeback. Das Gesundheitsministerium schmetterte den Liga-Plan ab, im Falle eines positiven Tests nur den Betroffenen in Quarantäne zu stellen, und forderte stattdessen die Isolierung der kompletten Mannschaft und möglicherweise auch des Gegners für zwei Wochen. Dies wäre praktisch gleichbedeutend mit einem Meisterschafts-Ende. Auf der Hauptversammlung soll nun erörtert werden, wie man in dieser Angelegenheit einen Kompromiss mit dem Gesundheitsministerium finden könnte.

Geisterspiele

Egal, ob die Saison abgebrochen oder fertig gespielt wird - Einnahmen für die Clubs aus Ticket- und Logen-Verkäufen, Kantinen-Geschäft etc. fallen weg. Das könnte auch in der kommenden Saison der Fall sein, denn die Zulassung von Publikum bei Fußball-Bundesliga-Spielen dürfte für die kommenden Monate unwahrscheinlich sein. Deshalb ist auch ein möglichst später Beginn der Spielzeit 2020/21 ein Thema, um so wenige Geisterspiele wie möglich absolvieren zu müssen.

Aufstockung

TV-Vertrag

2. Liga

Während die Oberhaus-Clubs und Lustenau zumindest in Kleingruppen trainieren und alle Amateur-, Nachwuchs- und Frauen-Meisterschaften abgebrochen sind, befinden sich die Zweitligisten in einer paradoxen Situation: Sie dürfen nicht auf dem Rasen trainieren, ihre Meisterschaft ist aber noch nicht offiziell gestoppt. Bei der jüngsten Clubkonferenz verfehlte ein Antrag auf Abbruch die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit, allerdings sprachen sich 9 von 16 Vereinen für einen Stopp aus. Zuletzt einigte man sich am Montag auf einen Terminplan für die restliche Saison, wobei die Finanzierung nach wie vor ein gewaltiges Problem ist. Für die Zweitligisten würden sich Geisterspiele in den noch ausstehenden elf Runden nicht rentieren, weil sie keine TV-Einnahmen hätten, aber zusätzliche Kosten wegen Corona-Tests und Wegfall der Kurzarbeit stemmen müssten. Abgebrochen werden kann die 2. Liga nicht bei der Außerordentlichen Hauptversammlung, sondern frühestens bei der nächsten Clubkonferenz am 12. Mai.