Fußball-WM 2034: Saudi-Arabien macht nächsten Schritt

Wenige Tage nach der Vergabe der Fußball-WM 2030 hat Saudi-Arabien den nächsten Schritt für die Austragung der Weltmeisterschaft 2034 gemacht.

Saudi-Arabiens nächster Schritt für Fußball-WM 2034

"Mit dieser offiziellen Einreichung setzen wir unseren Weg fort, die Träume unseres Volkes zu verwirklichen", sagte der saudische Fußball-Verbandschef Yasser Al Misehal am Montag in einem Statement. Über 70 FIFA-Mitgliedsländer hätten dem Königreich demnach bereits ihre Unterstützung in dem Vorhaben zugesichert.