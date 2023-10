Fußball-EM-Quali: ÖFB-Team gegen Belgien auch ohne Gregoritsch

Einen Tag vor dem EM-Qualispiel gegen Belgien gibt es den nächsten Ausfall im ÖFB-Team.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bestätigte den Ausfall von Michael Gregoritsch für das morgige EM-Qualifikationsspiel in Wien gegen Belgien (20.45 Uhr/live ServusTV) am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Österreichs mit vier Toren bester Schütze der laufenden Quali hatte davor auch das Abschlusstraining nicht absolvieren können. Der Freiburg-Stürmer hat wegen Wadenproblemen die gesamte Woche nicht mit der Mannschaft trainiert.