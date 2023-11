Fußball-EM-Quali: Arnautovic-Comeback in ÖFB-Kader

Marko Arnautovic wurde in den 24-Mann-Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für das letzte EM-Qualifikationsspiel am 16. November gegen Estland in Tallinn und das Testspiel am 21. November gegen Deutschland im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion berufen.

In den letzten Wochen hatte Marko Arnautovic Inter Mailand aufgrund einer Muskelverletzung gefehlt, wird aber voraussichtlich am Mittwoch in der Champions League sein Comeback bei Red Bull Salzburg geben.

Debüt in ÖFB-Kader für Entrup und Lawal

Eine weitere Überraschung in der Nominierung ist Phillipp Mwene, obwohl der Außenverteidiger seit dem 16. September aufgrund einer Verletzung kein Spiel absolviert hat. Außerdem kehren David Alaba, Michael Gregoritsch, Kevin Danso und Stefan Posch zurück, die alle wegen Verletzungen die Spiele im Oktober verpasst hatten. Zum ersten Mal im Aufgebot sind auch LASK-Torhüter Tobias Lawal und Hartberg-Stürmer Maximilian Entrup vertreten.

self all Open preferences.

Burgstaller, Ljubicic, Prass auf Abruf für ÖFB-Team

Dagegen hat Teamchef Ralf Rangnick einige Spieler auf die Abrufliste gesetzt, die noch im 28-köpfigen Kader im Oktober dabei waren. Das betrifft die Spieler Niklas Hedl, Marco Grüll, Junior Adamu, Muhammed Cham, Flavius Daniliuc, Alexander Prass, Dejan Ljubicic und den gegen Estland gesperrten Guido Burgstaller. Patrick Wimmer fällt aufgrund von Sprunggelenksproblemen aus und Karim Onisiwo hat am Freitag seinen Rücktritt aus der österreichischen Nationalmannschaft bekannt gegeben.