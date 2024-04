Fußball: Auch LASK erhielt Bundesliga-Lizenz

Fußball-Bundesligist LASK hat im zweiten Anlauf nun die Lizenz für die nächste Spielzeit in der höchsten Spielklasse des Landes bekommen.

Protestkomitee erteilte LASK Bundesliga-Lizenz für 2024/25

Die Bundesliga verkündete am Mittwoch, dass das Protestkomitee dem Antrag des Klubs gefolgt ist und somit die Lizenz für die Saison 2024/25 erteilte. Außerdem wurde dem Drittligisten LASK Amateure die Genehmigung für die Teilnahme an der zweiten Liga gewährt. Der Beschluss des Komitees muss den Linzern noch zugestellt werden. Der Club bedankte sich aber am Mittwoch bereits beim zuständigen Ligagremium für die rasche Behandlung des Protestes gegen den vom Senat 5 gefassten Beschluss.