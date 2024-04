Nach Sieg beim WAC: Wiener Austria in Qualigruppe auf Platz 1

Die Wiener Austria hat am Samstag das Spiel um Platz eins in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga beim Wolfsberger AC für sich entschieden. Die "Veilchen" gewannen mit 1:0 im Lavanttal und haben als Tabellenführer vier Punkte Vorsprung auf die Kärntner.

Die Wiener Austria hat nach der in erster Instanz erteilten Lizenz für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga auch sportlich einen wichtigen Sieg gelandet. Die Violetten setzten sich am Samstag im Spitzenspiel der Qualifikationsgruppe beim WAC mit 1:0 durch und führen diese nun vier Punkte vor den Kärntnern an. Das Goldtor zum ersten Austria-Sieg im vierten Spiel nach der Ligateilung gelang Andreas Gruber (11.). Wolfsbergs Thierno Ballo sah Gelb-Rot (65.).