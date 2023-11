Fünf Jahre Brot-Backschule "Kruste&Krume" in Wien: Sauerteig-Backkurs gewinnen

Wiens erste Brot-Backschule "Kruste&Krume" feiert ihr fünfjähriges Bestehen. Zum Jubiläum haben Brotliebhaber bei uns die Chance, an einem Roggensauerteig-Backkurs teilzunehmen. Gleich beim Gewinnspiel mitmachen.

"Kruste&Krume“, das Herzensprojekt von Barbara van Melle und Simon Wöckl, feiert seinen 5. Geburtstag. In der Greißlerei in Wien-Wieden findet man alles, was das Bäcker-Herz begehrt. Neben den besten Bäckermehlen österreichischer, italienischer und französischer Mühlen gibt es jede Menge Brotbackzubehör wie Getreidemühlen, Gärkörbe, Baguetteleinen und -messer, Backmalze, Brotbacktöpfe und professionelle Pizzaöfen sowie Backzutaten wie Brotgewürze, Salze, Saaten und vieles mehr.