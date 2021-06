"Für uns wie ein Finale": Azzurri stapeln gegen Österreich tief

Obwohl sie als haushoher Favorit gehandelt werden, zeigt die italienische Fußballnationalmannschaft vor dem Spiel gegen Österreich Bescheidenheit. Ab sofort sei jedes Spiel für die Azzurri "wie ein Finale".

Im Vorfeld des Achtelfinales der Fußball-EM am Samstag (21.00 Uhr MESZ) im Londoner Wembley-Stadion unterschätzen die italienischen Nationalspieler das ÖFB-Team nicht. "Österreich ist eine starke Mannschaft. Wir werden gegen sie unser bestes Match liefern müssen, wie es bereits bei den bisherigen Matches der Fall war. Jedes Spiel ist für uns wie ein Finale, auch das Match gegen Österreich wird es sein", so Stürmer Federico Bernardeschi im Trainingslager der "Azzurri".

Alaba flößt Respekt ein

Lorenzo Insigne freut sich ebenfalls auf das Wembley-Stadion. "Es ist immer ein besonderer Moment, in so einem Stadion zu treffen", sagte Insigne, der beim 3:0-Auftaktsieg Italiens gegen die Türkei ein Tor erzielt hatte.

Italien schoss in der Gruppe sieben Tore

Der Napoli-Legionär zeigte sich stolz über die bisherigen Auftritte der "Azzurri". "Zu Beginn hat niemand an uns geglaubt. Wir bleiben mit den Füßen auf dem Boden, arbeiten hart und machen so weiter. Wir haben noch nichts erreicht", sagte Insigne. Italien hatte die K.o.-Runde mit drei Siegen und 7:0 Toren erreicht.

Chiellini gegen Österreich vielleicht im Einsatz

Italien-Trainer Roberto Mancini hofft, gegen Österreich wieder seinen Starverteidiger Giorgio Chiellini einsetzen zu können. Der Juventus-Abwehrspieler war im Match gegen Wales wegen Problemen mit dem linken Oberschenkel geschont worden, hat inzwischen im Trainingslager in Coverciano bei Florenz wieder das individuelle Training aufgenommen. Mancini hofft auf Chiellinis vollkommene Genesung bis zum Match am Samstag.

ÖFB-Team gegen Italien klarer Außenseiter

An der Ausgangsposition vor dem Fußball-EM-Achtelfinale am Samstag (21.00 Uhr MESZ/live ORF 1) im Londoner Wembley-Stadion zwischen Italien und Österreich besteht laut Sebastian Prödl und György Garics kein Zweifel. Die beiden ehemals in der Serie A tätigen Mitglieder des ÖFB-Kaders für die EURO 2016 sehen Rot-Weiß-Rot gegen die "Squadra Azzurra" als klaren Außenseiter, hegen aber leise Hoffnungen auf eine Sensation.

Prödl sieht die Italiener als "haushohen Favoriten. Sie haben in den letzten zwei Jahren step by step etwas aufgebaut, eine junge, hungrige, ambitionierte Mannschaft, die an große Zeiten anknüpfen will. Im ganzen Land herrscht irgendwie die Stimmung, dass die Mannschaft reif für den Titel ist", sagte der Steirer der APA.