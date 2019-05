Für gewalttätige Schüler: Time-out-Klassen in Wien gefordert

Der Forderung von Bildungsminister Heinz Faßmann nach Time-out-Klassen kann der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer durchaus etwas abgewinnen. Dazu braucht es aber zusätzliches Personal.

In Wien gibt es laut Bildungsdirektion bereits solche Pilotversuche. Diese zeigen aber, dass es dafür zusätzliches Personal braucht. Laut Bildungsdirektor Heinrich Himmer reicht es nicht, dass herkömmliche Lehrer in diesen Klassen eingesetzt werden. Der Job sei eher für professionelle Sozialarbeiter gedacht, die sich mit Jugendarbeit auskennen.

NEOS wollen weisungsfreie Mobbing-Meldestelle

Die NEOS fordern als Reaktion auf Mobbingfälle an Wiener Schulen eine weisungsfreie Meldestelle, mehr Sozialarbeiter und Schulpsychologen und eine Ausbildung für Direktoren. Außerdem sollen Lehrer externes Coaching in Anspruch nehmen können und ein neues Dienstrecht erhalten, so Bildungssprecher Douglas Hoyos und NEOS Wien-Klubobmann Christoph Wiederkehr bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.