Für einen Tag: Wikipedia geht wegen Artikel 13 offline

Für einen Tag bleibt Wikipedia am 21. März schwarz. ©pixabay.com

Aus Protest über das geplante neue EU-Urheberrecht - allem voran Artikel 13 - will sich das deutsche Wikipedia am 21. März einen Tag lang abschalten. Das wurde in einer Abstimmung unter Wikipedia-Autoren vereinbart.

Ein Tag ohne Wikipedia – das können sich viele jüngere Generationen gar nicht mehr vorstellen. Am 21. März erleben sie es zumindest in den deutschsprachigen Ländern. Die Online-Enzyklopädie will aus Protest gegen die Reform des EU-Urheberrechts einen Tag lang seine Server offline schalten.

Der österreichische Wikipedia-Administrator Thomas Planinger gab den Beschluss der Autoren kürzlich auf Twitter bekannt.

Eine Vorwarnung an alle Nutzerinnen und Nutzer der #Wikipedia: Am 21. März 2019 wird die deutschsprachige Wikipedia für 24 Stunden aus Protest gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform nicht erreichbar sein. Dieser Protest wurde von den Autoren der Wikipedia beschlossen. — Thomas Planinger (@plani13) 8. März 2019

Im Konkreten werden Artikel 11 und Artikel 13 des neuen EU-Urheberrechts als kritisch betrachtet. Artikel 11, dem sogenannten Leistungsschutzrecht, sieht vor, dass Webseiten wie Google etc. Verlage auch für sogenannte “Snippets” bezahlen müssen, die sie aus Inhalten entnehmen. Diese kurzen Text oder Videoausschnitte verwendet Google etwa in seiner Suchmaschine oder Google News.