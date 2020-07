Für Bipa & Apotheke: Wiener Start-up entwickelte Corona-Test-Set für zu Hause

Lead Horizon, ein Wiener Start-up, hat ein Corona Test-Set für zu Hause entwickelt, das demnächst bei Bipa und in Apotheken erhältlich sein wird.

Dieses ermögliche eine "bequeme Testung von zuhause aus". "Die Probe wird in zertifizierten Laboren mittels PCR-Verfahren ausgewertet und liefert ein verlässliches Ergebnis", so der Wiener Virologe und Mitbegründer von LEAD Horizon, Christoph Steininger, am Montag.