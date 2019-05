Am 26. Mai werden nicht nur Oldtimer ausgestellt, auch Automobilia gibt s zu kaufen.

Für Autofans: Oldtimer-Treff am Wiener METAMarkt

Am 26. Mai von 9-14 Uhr findet in der Wiener METAStadt parallel zum METAMarkt das "coffee.cars.friends"-Oldtimertreffen statt. Ausgestellt wird sowohl am Freigelände als auch im KESSELHaus.

“Bereits zum zweiten Mal findet dieses Treffen bei uns statt und es ist einfach wunderbar, welch schöne Stücke hier zu sehen sind”, erklärt METAStadt-Managerin Martina Mösslinger. “Da wird so mancher Sammler feuchte Augen bekommen.” Und dieses Mal wird erstmals auch ein Oldtimerflohmarkt organisiert: ein Teil des beliebten METAMarktes dreht sich dann ganz um das Thema Autos. Von Oldtimerersatzteilen über Automobilia bis hin zu allem rund um die 50er und 60er darf hier nicht fehlen.

METAMarkt Flohmarkt “Natürlich findet am 26. Mai zu den gewohnten Zeiten von 7-14 Uhr auch unser METAMarkt Flohmarkt statt. Hier bieten viele Ausstellerinnen und Aussteller Raritäten, Interessantes sowie kleine und große Schnäppchen. Stöbern zahlt sich allemal aus”, meint Mösslinger. “Bei uns kann nach Herzenslust gesammelt, gefeilscht und geshoppt werden.”

Der METAMarkt Flohmarkt findet ganzjährig an jedem Sonntag im Monat bei jedem Wetter von 07:00 bis 14:00 Uhr (indoor & outdoor) statt – jeden ersten Sonntag im Monat gibt es zusätzlich den Kinder- und JugendMETAMarkt. Je nach Verfügbarkeit kann in mehreren Hallen nach Schnäppchen gestöbert und gesucht werden. Die genaue Adresse lautet Dr. Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien.

Wie komme ich zur METAStadt? Bei Anfahrt mit der Straßenbahn von der U1 Station Kagran oder U2 Station Hardeggasse die Linie 25 oder die Linie 26A bis Station “Erzherzog Karl Straße”. Auch die Schnellbahn S80 von Unter Purkersdorf über Hütteldorf, Meidling, Hauptbahnhof und Simmering hält bei der Station „Erzherzog Karl Straße“ und bietet daher eine einfache Möglichkeit, die METAStadt zu erreichen. Die genaue Adresse lautet Dr. Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien.