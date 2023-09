Fünfjähriger blieb nach Fenstersturz in Wien-Liesing unverletzt

Am Donnerstagabend stürzte ein fünfjähriger Bub in Wien-Liesing aus dem Fenster einer Wohnung im 1. Stock. Dabei erlitt er zum Glück keine Verletzungen.

Offenbar Glück im Unglück hatte am 31. August ein fünfjähriger Bub, der nach einem Sturz aus dem Fenster einer Wohnung im 1. Stock augenscheinlich unverletzt geblieben war.

Wien-Liesing: Bub dürfte beim Spielen aus Fenster gefallen sein

Erhebungen haben ergeben, dass der Bub gegen 20.15 Uhr auf einem Bett, das unter einem offenstehenden Fenster stand, auf und ab hüpfte und plötzlich aus dem Fenster auf ein Gebüsch in die dortige Grünfläche fiel.

Der Fünfjährige befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls gemeinsam mit seinem 14-jährigen Bruder und seiner 20-jährigen Schwester in der Wohnung. An dem Buben konnten äußerlich keine sichtbaren Verletzungen festgestellt werden. Die Berufsrettung Wien brachte das Kind zur weiteren Abklärung in ein Spital.