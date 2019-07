Fünf Parteien fix am Stimmzettel - Unterschriftensammeln läuft noch

Der Stimmzettel bei der Nationalratswahl im Herbst dürfte übersichtlich ausfallen. Fix bundesweit antreten werden die fünf Parlamentsparteien und die Grünen. Auch die KPÖ schafft es wohl, WANDEL und GILT hoffen darauf. Eine heiße Ferienwoche lang ist noch Zeit zum Unterschriftensammeln.

Heuer mussten die je nach Bundesland zwischen 100 und 500 Unterstützungserklärungen - mindestens 2.600 österreichweit - vom 9. Juli bis 2. August gesammelt werden, also in der Ferienzeit. Das habe es ihnen noch schwieriger gemacht, beklagten im APA-Rundruf einige Kleinparteien. Manche werden es - wenn überhaupt - nur in einzelnen Ländern auf die Stimmzettel für die Nationalratswahl am 29. September 2019 schaffen.