Fünf Jahre Wiener Hauptbahnhof: Geburtstagsfest mit positiver Bilanz

Der Wiener Hauptbahnhof feiert Geburtstag. Vorfünf Jahren wurde er eröffnet. Am heutigen Donnerstag wurde eine erste positive Bilanz gezogen.

Wiener Hauptbahnhof: Täglich 1.170 Züge unterwegs



Im Oktober 2014 eröffnete nach mehrjähriger Bauzeit der heutige Hauptbahnhof nahe dem davor geschleiften alten Südbahnhof in Favoriten. Matthä freute sich, dass von hier nun - im Gegensatz zum früheren Kopfbahnhof - in alle vier Himmelsrichtungen gefahren werden könne. "Drei der neun transeuropäischen Netzachsen führen über den Hauptbahnhof", so der Vorstandsvorsitzende der Bundesbahnen. Unterm Strich werden pro Tag rund 140.000 Reisende in der Verkehrsstation am Gürtel gezählt. Rund 1.170 Züge bleiben an einem der zwölf Gleise stehen bzw. fahren von dort ab.