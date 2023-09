Fuchsbandwurm: Lauert die Gefahr im Wald?

Im Herbst ist Pilzsaison, und beim Sammeln fragt man sich vielleicht: Wie war das mit dem Fuchsbandwurm? Kann man sich anstecken? Wie gefährlich ist es, im Wald Beeren, Kräuter oder Pilze zu sammeln? Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" gibt Antworten.

Die Gefahr, sich mit dem Fuchsbandwurm zu infizieren, ist gering. In Österreich wurden laut Bundesministerium für Gesundheit, Soziales, Pflege und Konsumentenschutz in den letzten 30 Jahren durchschnittlich zwei bis drei Fälle von Fuchsbandwurm-Erkrankungen pro Jahr registriert.

Oft Hundebesitzer mit Fuchsbandwurm infiziert

Unter Personen, die sich mit dem Fuchsbandwurm infiziert haben, finden sich überdurchschnittlich viele Hundebesitzer. Wer auf dem Land lebt oder viel in der Natur unterwegs ist, kommt zudem eher mit dem Erreger in Kontakt. Das erhöht rein statistisch die Wahrscheinlichkeit, eine genügend hohe Anzahl an Wurmeiern aufzunehmen.